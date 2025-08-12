Робота для пенсіонерів у Львові представлена різними варіантами, що дають можливість отримувати стабільний дохід та працювати у комфортних умовах.

Якщо ви шукаєте робота для пенсіонерів у Львові, вам можуть сподобатися ці три пропозиції, доступні у різних сферах, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію про вакансії надає сайт work.ua.

Перша позиція — пекар з приготування піци (піцайоло) у «Сільпо» на вулиці Кульпарківській, 93А. Кандидат відповідатиме за замішування тіста, приготування начинок та випікання страв. Пропонується заробітна плата від 28 000 до 39 700 гривень, офіційне працевлаштування, страхування життя, знижки на продукцію, адаптаційна підтримка колективу та можливість професійного розвитку. Вакансія відкрита для студентів та осіб з інвалідністю.

Друга вакансія — менеджер з продажу в компанії «Палетний Двір» на вулиці Городоцькій. Компанія спеціалізується на дерев’яній тарі, імпорті та експорті. Обов’язки включають ведення перемовин, опрацювання запитів, пошук нових клієнтів, роботу з базами та оформлення комерційних пропозицій. Заробіток складається зі ставки, відсотків від продажів і бонусів. Робочий графік — понеділок-п’ятниця з 9:00 до 17:00. Розглядають також пенсіонерів, студентів і людей з інвалідністю.

Третя пропозиція — прибиральниця/посудомийниця у ресторані на вулиці Староєврейській, 4. Основні завдання — миття інвентарю, прибирання залу, підтримка чистоти, чергування санвузлів. Оплата — 17 000–18 000 гривень. Графік змінний (2/2, 3/3, 4/2), є знижки на харчування, можливість кар’єрного зростання, безкоштовне таксі після 22:00, бонуси за рекомендації та знижки на навчання і спорт.

