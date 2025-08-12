Работа для пенсионеров во Львове представлена разными вариантами, позволяющими получать стабильный доход и работать в комфортных условиях.

Если вы ищите работа для пенсионеров во Львове, вам могут понтравится эти три предложения, доступных в разных областях, сообщает Politeka.

Актуальную информацию о вакансиях предоставляет сайт work.ua.

Первая позиция – пекарь по приготовлению пиццы (пиццайоло) в «Сильпо» на улице Кульпарковской, 93А. Кандидат будет отвечать за замешивание теста, приготовление начинок и выпекание блюд. Предлагается заработная плата от 28000 до 39700 гривен, официальное трудоустройство, страхование жизни, скидки на продукцию, адаптационная поддержка коллектива и возможность профессионального развития. Вакансия открыта для студентов и лиц с инвалидностью.

Вторая вакансия – менеджер по продажам в компании «Палетный Двор» на улице Городоцкой. Компания специализируется на деревянной таре, импорте и экспорте. Обязанности включают в себя ведение переговоров, проработку запросов, поиск новых клиентов, работу с базами и оформление коммерческих предложений. Заработок состоит из ставки, процентов от продаж и бонусов. Рабочий график – понедельник-пятница с 9:00 до 17:00. Рассматривают также пенсионеров, студентов и людей с инвалидностью.

Третье предложение - уборщица /посудомойщица в ресторане на улице Староеврейской, 4. Основные задачи - мытье инвентаря, уборка зала, поддержка чистоты, дежурство санузлов. Оплата – 17 000–18 000 гривен. График переменный (2/2, 3/3, 4/2), есть скидки на питание, возможность карьерного роста, бесплатное такси после 22:00, бонусы за рекомендации и скидки на обучение и спорт.

Работа для пенсионеров во Львове представлена разными вариантами, позволяющими получать стабильный доход и работать в комфортных условиях.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Ограничение движения в Полтавской области: в каких районах нельзя будет проехать