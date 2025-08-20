У Полтавській області стартувала програма грошової допомоги для пенсіонерів, спрямована на підтримку окремих категорій населення.

Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області доступна в межах проєкту німецької неурядової організації «Спілка робочих самаритян Німеччини» за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини, повідомляє Politeka.

Як інформують у Департаменті соцзахисту населення в Кременчуці, реєстрація триває до 29 серпня 2025 року у будні дні з 9:30 до 17:00.

Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається внутрішньо переміщеним особам з числа людей з інвалідністю та членам їхніх родин, які постійно мешкають у Кременчуцькій міській територіальній громаді.

Прийом заявок відбувається за адресою вул. Маяковського 9 (вул. Єднання України 9), гуртожиток АТ «АвтоКрАЗ», перший поверх. Організатори зазначають, що метою програми є підтримка найбільш вразливих категорій переселенців.

Для участі необхідно відповідати критеріям відбору, серед яких наявність у родині хоча б однієї особи з інвалідністю, підтвердженої відповідними документами, а також проживання в громаді з 24 лютого 2022 року або з 2014 року. Важливо, щоб претенденти мали мінімальний дохід і не отримували підтримку від цієї організації чи інших структур протягом останніх трьох місяців.

Під час реєстрації потрібно надати оригінали документів. Для голови родини це ідентифікаційний код, паспорт та довідка внутрішньо переміщеної особи. Для інших членів родини необхідно підготувати свідоцтва про народження дітей або податкові номери, якщо вони старші за 18 років.

Важливо пам’ятати, що подача заяви ще не гарантує автоматичне отримання грошової допомоги для пенсіонерів у Полтавській області. Рішення про надання ухвалюватимуть після розгляду всіх документів та визначення найуразливіших учасників програми.

