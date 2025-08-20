В Полтавской области стартовала программа денежной помощи для пенсионеров, направленная на поддержку отдельных категорий населения.

Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области доступно в рамках проекта немецкой неправительственной организации «Союз рабочих самаритян Германии» при поддержке Министерства иностранных дел Германии, сообщает Politeka.

Как информируют в Департаменте соцзащиты населения в Кременчуге, регистрация продолжается до 29 августа 2025 года в будние дни с 9:30 до 17:00.

Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области предоставляется внутренне перемещенным лицам из числа людей с инвалидностью и членам их семей, постоянно проживающих в Кременчугской городской территориальной общине.

Прием заявок производится по адресу ул. Маяковского 9 (ул. Единение Украины 9), общежитие АО «АвтоКрАЗ», первый этаж. Организаторы отмечают, что целью программы является поддержка наиболее уязвимых категорий переселенцев.

Для участия необходимо соответствовать критериям отбора, среди которых наличие в семье хотя бы одного человека с инвалидностью, подтвержденного соответствующими документами, а также проживание в общине с 24 февраля 2022 или с 2014 года. Важно, чтобы претенденты имели минимальный доход и не получали поддержки от этой организации или других структур в течение последних трех месяцев.

При регистрации необходимо предоставить оригиналы документов. Для главы семьи это идентификационный код, паспорт и справка внутри перемещенного лица. Для других членов семьи необходимо подготовить свидетельства о рождении детей или налоговые номера, если они старше 18 лет.

Важно помнить, что подача заявления не гарантирует автоматическое получение денежной помощи для пенсионеров в Полтавской области. Решение о предоставлении будут приниматься после рассмотрения всех документов и определения наиболее уязвимых участников программы.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги в июле.

Также Politeka писала о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: кому гарантированно окажут помощь.

Кроме того, Politeka рассказывала о выплатах для ВПЛ с июля: какие документы нужны для оформления помощи.