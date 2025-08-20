Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области доступно в рамках проекта немецкой неправительственной организации «Союз рабочих самаритян Германии» при поддержке Министерства иностранных дел Германии, сообщает Politeka.

Как информируют в Департаменте соцзащиты населения в Кременчуге, регистрация продолжается до 29 августа 2025 года в будние дни с 9:30 до 17:00.

Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области предоставляется внутренне перемещенным лицам из числа людей с инвалидностью и членам их семей, постоянно проживающих в Кременчугской городской территориальной общине.

Прием заявок производится по адресу ул. Маяковского 9 (ул. Единение Украины 9), общежитие АО «АвтоКрАЗ», первый этаж. Организаторы отмечают, что целью программы является поддержка наиболее уязвимых категорий переселенцев.

документы, паспорт, прописка

Для участия необходимо соответствовать критериям отбора, среди которых наличие в семье хотя бы одного человека с инвалидностью, подтвержденного соответствующими документами, а также проживание в общине с 24 февраля 2022 или с 2014 года. Важно, чтобы претенденты имели минимальный доход и не получали поддержки от этой организации или других структур в течение последних трех месяцев.

При регистрации необходимо предоставить оригиналы документов. Для главы семьи это идентификационный код, паспорт и справка внутри перемещенного лица. Для других членов семьи необходимо подготовить свидетельства о рождении детей или налоговые номера, если они старше 18 лет.

Важно помнить, что подача заявления не гарантирует автоматическое получение денежной помощи для пенсионеров в Полтавской области. Решение о предоставлении будут приниматься после рассмотрения всех документов и определения наиболее уязвимых участников программы.

