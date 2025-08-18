Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області стала одним із найбільш гнучких і зручних інструментів підтримки для людей, які пережили наслідки війни.

Грошова допомога для пенсіонерів в Одеській області реалізується через програму багатоцільової підтримки МРСА, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті організації, грошова допомога в Одеській області надається не тільки пенсіонерам. Вона передбачає гранти вразливим і малозабезпеченим людям, щоб забезпечити їх базові потреби.

Такий формат грошової допомоги для пенсіонерів та інших вразливих категорій в Одеській області дозволяє швидко реагувати на складні гуманітарні обставини і при цьому залишає людині право вибору. Кошти можна використати на харчування, ліки, оплату комунальних послуг або інші першочергові потреби.

Це не лише стає рятувальним колом для багатьох людей, а й стимулює місцеву економіку, адже кошти залишаються у громадах. Як йдеться на сайті організації, багатоцільову підтримку дають без обмежень щодо використання та без вимоги звітувати про витрати.

Основні параметри МРСА: сума гранту складає 3600 грн на одну особу на місяць; виплати здійснюються протягом трьох місяців одноразово або щомісячно, що загалом дає 10800 грн на людину.

На одне домогосподарство можна отримати до чотирьох грантів, тобто максимум 43200 грн; кошти перераховуються на банківський рахунок або через відділення Укрпошти.

Реєстрація може бути дистанційною, що особливо важливо для найвразливіших і тих, хто живе у віддалених районах.

Якщо це терміново, то гроші надходять вже через два дні після реєстрації, в інших ситуаціях - протягом одного-двох тижнів.

Щоб дізнатися про доступні варіанти у своєму місті чи селищі, варто звернутися до місцевих органів самоврядування або до регіональних представництв Карітасу України. Також можна зателефонувати до інформаційного центру за номером 0 800 336 734 з понеділка по п’ятницю з 9:30 до 16:00.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги в липні.

Також Politeka писала про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: кому гарантовано нададуть допомогу.

Крім того, Politeka розповідала про виплати для ВПО з липня: які документи потрібні для оформлення допомоги.