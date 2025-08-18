Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области стала одним из самых гибких и удобных инструментов поддержки для людей, переживших последствия войны.

Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области реализуется через программу многоцелевой поддержки МРСА, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте организации, денежная помощь в Одесской области предоставляется не только пенсионерам. Она предусматривает гранты уязвимым и малоимущим людям, чтобы обеспечить их базовые потребности.

Такой формат денежной помощи для пенсионеров и других уязвимых категорий в Одесской областипозволяет быстро реагировать на сложные гуманитарные обстоятельства и оставляет человеку право выбора. Средства можно использовать на питание, лекарства, оплату коммунальных услуг или другие первоочередные потребности.

Это не только становится спасательным кругом для многих людей, но стимулирует местную экономику, ведь средства остаются в общинах. Как говорится на сайте организации, многоцелевую поддержку оказывают без ограничений использования и без требования отчитываться о расходах.

Основные параметры МРСА: сумма гранта составляет 3600 грн. на одного человека в месяц; выплаты производятся в течение трех месяцев единовременно или ежемесячно, что в целом дает 10800 грн на человека.

На одно домохозяйство можно получить до четырех грантов, то есть максимум 43 200 грн; средства перечисляются на банковский счет или через отделение Укрпочты.

Регистрация может быть дистанционной, что особенно важно для самых уязвимых и живущих в отдаленных районах.

Если это срочно, то деньги поступают уже через два дня после регистрации, в других ситуациях – в течение одной-двух недель.

Чтобы узнать о доступных вариантах в своем городе или поселке, следует обратиться в местные органы самоуправления или в региональные представительства Каритаса Украины. Также можно позвонить в информационный центр по номеру 0800336734 с понедельника по пятницу с 9:30 до 16:00.

