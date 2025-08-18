Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Сумській області можна отримати у робочі дні.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Сумській області, проте гуманітарну допомогу можна отримати лише в одній з громад, повідомляє Politeka.net.

Так, у Роменській міській територіальній громаді продовжується видача продуктових наборів тривалого зберігання.

У Роменській міській територіальній громаді триває видача безкоштовних продуктів для пенсіонерів у Сумській області тим мешканцям, які належать до окремих категорій населення.

Починаючи з 07 серпня 2025 року, така допомога надається особам віком від 85 років і старше. Видача здійснюється за адресою: місто Ромни, бульвар Шевченка, 6, у приміщенні міського Будинку культури.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Сумській області можна отримати у робочі дні з 9:00 до 16:00, а у п’ятницю — з 9:00 до 15:00. При отриманні обов’язково потрібно мати з собою паспорт для підтвердження особи.

Ця ініціатива спрямована на підтримку літніх жителів громади та забезпечення їх необхідними продуктами харчування тривалого зберігання.

Крім цього, міжнародний фонд IAC ISHR Розпочав нову роздачу безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Сумській області. Це означає, що невдовзі розпочнеться нова хвиля реєстрації на отримання безкоштовної гуманітарної допомоги.

Організатори акції зазначають, що роздача ще не стартувала, однак усім, хто планує подати заявку, вже зараз варто пройти попередню онлайн-реєстрацію на офіційному сайті гуманітарної платформи ISHR. Створення особистого кабінету займає лише кілька хвилин, зате надалі це дозволить швидко та зручно подати заявку без черг і зайвих труднощів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення цін на електроенергію у Сумській області: з 1 серпня зросте вартість світла у вечірні години, для кого саме.

Також Politeka повідомляла, Надбавка до пенсії у Сумській області: яких виплат не буде з 1 серпня, українців попередили.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області: названо умови, яким треба відповідати для отримання допомоги.