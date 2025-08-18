Бесплатные продукты для пенсионеров в Сумской области можно получить в рабочие дни.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Сумской области, однако гуманитарную помощь можно получить только в одной из общин, сообщает Politeka.net.

Так, в Роменском городском территориальном обществе продолжается выдача продуктовых наборов длительного хранения.

В Роменском городском территориальном обществе продолжается выдача бесплатных продуктов для пенсионеров в Сумской области тем жителям, которые принадлежат к отдельным категориям населения.

Начиная с 07 августа 2025 года, такая помощь предоставляется лицам старше 85 лет. Выдача производится по адресу: город Ромны, бульвар Шевченко, 6, в помещении городского Дома культуры.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Сумской области можно получить в рабочие дни с 9:00 до 16:00, а в пятницу – с 9:00 до 15:00. При получении обязательно нужно иметь с собой паспорт для подтверждения личности.

Эта инициатива направлена на поддержку пожилых жителей общины и обеспечение их необходимой едой - наборов питания длительного хранения.

Кроме этого, международный фонд IAC ISHR начал новую раздачу бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области. Это означает, что скоро начнется новая волна регистрации на получение безвозвратной гуманитарной помощи.

Организаторы акции отмечают, что раздача еще не стартовала, однако всем, кто планирует подать заявку, уже сейчас следует пройти предварительную онлайн-регистрацию на официальном сайте гуманитарной платформы ISHR. Создание личного кабинета занимает всего несколько минут, зато в дальнейшем это позволит быстро и удобно подать заявку без очередей и лишних затруднений.

