Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області та інших категорій населення може надаватися без додаткових звернень від одержувачів, повідомляє Politeka.

Згідно з проєктом постанови Кабінету Міністрів, виплати здійснюватимуться у межах погодженого механізму, який розробляє Міністерство соціальної політики у співпраці з Пенсійним фондом та міжнародними партнерами.

Проєкт передбачає, що фінансування забезпечуватимуть кошти міжнародних організацій і донорських установ, серед яких ООН. Усі сторони узгодять порядок виплат, їх розміри, строки та перелік отримувачів у межах Меморандуму про взаєморозуміння.

Списки осіб, які зможуть отримати грошову допомогу для пенсіонерів та інших категорій населення в Харківській області, формуватиме Пенсійний фонд на підставі даних офіційних інформаційних баз.

Додаткові заяви від громадян не вимагатимуться. Кошти надходитимуть безпосередньо на банківські картки або будуть доступні у відділеннях поштового зв’язку. Новий підхід передбачає, що фінансування надаватиметься в межах програм міжнародних партнерів.

Підтримку отримають найуразливіші групи — літні люди, особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, ветерани війни, багатодітні та малозабезпечені сім’ї, сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також ті, хто постраждав через війну.

Попри воєнний стан, уряд наголошує, що продовжує шукати ресурси для допомоги тим, хто цього потребує. Співпраця з міжнародними організаціями дозволяє залучати додаткові джерела фінансування та підвищувати ефективність використання коштів.

