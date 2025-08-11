Списки лиц, которые смогут получить денежную помощь для пенсионеров и других категорий населения в Харьковской области, будет формировать Пенсионный фонд.

Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области и других категорий населения может предоставляться без дополнительных обращений от получателей, сообщает Politeka.

Согласно проекту постановления Кабинета Министров, выплаты будут осуществляться в рамках согласованного механизма, разрабатываемого Министерством социальной политики в сотрудничестве с Пенсионным фондом и международными партнерами.

Проект предусматривает, что финансирование будет обеспечивать средства международных организаций и донорских учреждений, среди которых ООН. Все стороны согласуют порядок выплат, их размеры, сроки и список получателей в рамках Меморандума о взаимопонимании.

Списки лиц, которые могут получить денежную помощь для пенсионеров и других категорий населения в Харьковской области, будет формировать Пенсионный фонд на основании данных официальных информационных баз.

Дополнительные заявления от граждан не потребуются. Средства будут поступать непосредственно на банковские карты или будут доступны в отделениях почтовой связи. Новый подход предполагает, что финансирование будет предоставлено в рамках программ международных партнеров.

Поддержку получат самые уязвимые группы — пожилые люди, лица с инвалидностью, дети с инвалидностью, ветераны войны, многодетные и малообеспеченные семьи, сироты, дети, лишенные родительской опеки, а также пострадавшие из-за войны войны.

Несмотря на военное положение, правительство отмечает, что продолжает искать ресурсы для помощи нуждающимся. Сотрудничество с организациями позволяет привлекать дополнительные источники финансирования и повышать эффективность использования средств.

