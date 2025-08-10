Місцевим мешканцям варто враховувати обмеження руху в Дніпрі, адже це може вплинути на плани та швидкість доїхду до потрібного місця.

З 9 серпня у Дніпрі вводяться суттєві обмеження руху, що стосуються вулиці Володимира Великого, повідомляє Politeka.

Як інформують у місцевій тематичній спільноті в Телеграм, частина дороги від перехрестя з Європейською до з’їзду з Центрального мосту, буде недоступна для проїзду до 25 грудня. Причина полягає у тому, що проводиться капітальний ремонт системи зливової каналізації, що обов’язковий для безпеки й комфорту міста.

Водіїв і пішоходів заздалегідь попереджають про зміни в організації проїзду. Всім рекомендують планувати свої маршрути з урахуванням цих обмежень руху в Дніпрі, адже перекриття торкнеться однієї з ключових транспортних артерій облцентру.

Ця дорога з’єднує центральну частину з районами на правому березі, тому проїзд тут важливий. Під час ремонтних заходів можливості проїхати на цій ділянці не буде. Це, безумовно, вплине на завантаженість сусідніх вулиць, зокрема Європейської, Набережної Заводської та проспекту Яворницького.

Відповідальні служби вже готують тимчасові дорожні знаки та навігацію, яка допоможе зорієнтуватися в нових умовах. Крім того, зміни торкнуться і маршрутів громадського транспорту. Перекриття зобов’язує скоригувати курсування маршруток і автобусів, щоб мінімізувати незручності для пасажирів.

Ремонтні роботи передбачають оновлення системи зливового водовідведення, яка з часом зносилася. Через це виникають ризики підтоплень дороги в сезон дощів і снігопадів. Саме тому ці обмеження руху в Дніпрі є необхідними.

