Местным жителям следует учитывать ограничение движения в Днепре, ведь это может повлиять на планы и скорость доезда до нужного места.

С 9 августа в Днепре вводятcя существенные ограничения движения , касающиеся улицы Владимира Великого, сообщает Politeka.

Как информируют в местном тематическом сообществе Телеграмм, часть дороги от перекрестка с Европейской до съезда с Центрального моста, будет недоступна для проезда до 25 декабря. Причина состоит в том, что производится капитальный ремонт системы ливневой канализации, обязательный для безопасности и комфорта города.

Водителей и пешеходов заранее предупреждают об изменениях организации проезда. Всем рекомендуют планировать свои маршруты с учетом этих ограничений движения в Днепре, ведь перекрытие коснется одной из ключевых транспортных артерий облцентра.

Эта дорога соединяет центральную часть с районами на правом берегу, потому проезд здесь важен. В ходе ремонтных мероприятий возможности проехать на этом участке не будет. Это, безусловно, повлияет на загруженность соседних улиц, в частности, Европейской, Набережной Заводской и проспекта Яворницкого.

Ответственные службы уже готовят временные дорожные знаки и навигацию, которая поможет сориентироваться в новых условиях. Кроме того, изменения затронут и маршруты общественного транспорта. Перекрытие обязывает скорректировать курсирование маршруток и автобусов, чтобы свести к минимуму неудобства для пассажиров.

Ремонтные работы предусматривают обновление системы сливного водоотведения, которая со временем износилась. Из-за этого возникают риски подтопления дороги в сезон дождей и снегопадов. Именно поэтому эти ограничения движения в Днепре необходимы.

