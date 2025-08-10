Жителям регіону рекомендують заздалегідь враховувати графік відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 11 по 17 серпня.

З'явився графік відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 11 по 17 серпня, що пов’язаний із виконанням планових ремонтних заходів, передає Politeka.

Таку інформацію Устинівська громада надає на офіційному сайті.

Тимчасове припинення енергопостачання триватиме на кількох вулицях сіл і селищ, що входять до Устинівської територіальної громади. Графік відключення світла в Кіровоградській області на тиждень з 11 по 17 серпня торкнеться таких населених пунктів:

В понеділок, 11 числа – без електроенергії залишаться жителі сіл Ганно-Леонтовичеве, Костянтинівка, Олександрівка, Переможне, Седнівка, Селіванове та Устинівка. Електропостачання буде відсутнє орієнтовно з 05:00 до 17:00 залежно від конкретної адреси. У списку – десятки вулиць, зокрема Степна, Шевченка, Набережна, Молодіжна, Садова, Центральна тощо.

Вівторок, 12 числа ремонтні бригади працюватимуть у Новоігорівці та Докучаєвому, де знеструмлення триватимуть із 09:00 до 17:00.

В середу, 13 числа на частині вулиць у Сонцевому (вулиці Дружби, 21, 23; Миру, 21, 23; Набережна, 1-2, 4-8, 12-14, 16, 18, 23-24, 26; Садова, 1, 5, 7-10, 13, 15, 40-42, 44-47, 51; Центральна, 2, 8-10, 14, 16-18, 20-27, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 46, 49, 51, 55, 59-60, 62-63, 65, 67, 73, 77) та селищі Устинівка очікується відключення з 06:00 до 17:00.

П'ятниця, 15-ого – електроенергії не буде в частині Новоігорівки (вулиці Миру та Шкільна) та в Устинівці (вулиці Благодатна, Скіфська, Відродження).

Причина впровадження графіку відключення світла у Кіровоградській області на тиждень з 11 по 17 серпня – планові ремонтні роботи на лініях та обладнанні електромереж. Мешканців просять заздалегідь врахувати незручності та вжити необхідних заходів.

