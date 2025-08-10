Жителям региона рекомендуют заранее учитывать график отключения света в Кировоградской области на неделю с 11 по 17 августа.

Появился график отключения света в Кировоградской области на неделю с 11 по 17 августа, связанный с выполнением плановых ремонтных мероприятий, передает Politeka.

Такую информацию Устиновская община предоставляет на официальном сайте.

Временное прекращение энергоснабжения будет продолжаться на нескольких улицах сел и поселков, входящих в Устиновскую территориальную общину. График отключения света в Кировоградской области на неделю с 11 по 17 августа коснется таких населенных пунктов:

В понедельник, 11 числа – без электроэнергии останутся жители сел Анно-Леонтовичево, Константиновка, Александровка, Победное, Седневка, Селиваново и Устиновка. Электроснабжение будет отсутствовать ориентировочно с 05:00 до 17:00 в зависимости от конкретного адреса. В списке – десятки улиц, в том числе Степная, Шевченко, Набережная, Молодежная, Садовая, Центральная и т.д.

Вторник, 12 числа, ремонтные бригады будут работать в Новоигоровке и Докучаево, где обесточения будут продолжаться с 09:00 до 17:00.

В среду, 13 числа на части улиц в Солнцево (улицы Дружбы, 21, 23; Мира, 21, 23; Набережная, 1-2, 4-8, 12-14, 16, 18, 23-24, 26; Садовая, 1, 5, 7-10, 13, 15, 40-42, 44-47, 51; Центральная, 2, 8-10, 14, 16-18, 20-27, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 46, 49, 51, 55, 59-60, 62-63, 65, 67, 7); поселку Устиновка ожидается отключение с 06:00 до 17:00.

Пятница, 15-го – электроэнергии не будет в части Новоигоровки (ул. Мира и Школьная) и в Устиновке (ул. Благодатная, Скифская, Возрождение).

Причина введения графика отключения света в Кировоградской области на неделю с 11 по 17 августа – плановые ремонтные работы на линиях и оборудовании электросетей. Жителей просят заранее учесть неудобства и принять необходимые меры.

