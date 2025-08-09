Подорожчання молочних продуктів у Запоріжжі фіксується саме в сегменті маргарину, згідно з актуальними торговельними даними.

Подорожчання молочних продуктів у Запоріжжі відображається у зростанні вартості маргарину Олком Вершковий 72,5%, повідомляє Politeka.

Актуальну динаміку цін надає сайт Мінфін.

Станом на 7 серпня 2025 року середній ціновий показник за упаковку 200 грам становить 36,70 грн. У магазині Auchan він коштує 33,90, у Novus — 39,49.

Протягом липня середня позиція для Novus становила 38,44 гривень, а для Auchan залишалася незмінною — 33,90. Загальна середня за місяць — 36,17. Таким чином, спостерігається приріст на 0,53 у серпні.

Споживчий індекс демонструє фіксовану динаміку: з 7 до 22 липня вартість залишалась на рівні 35,95 гривень. Із 23-го числа вона зросла до 36,70, утримуючись на цьому рівні до кінця місяця. З 1 серпня по 5 серпня відзначається зростання до 39,49, а вже 6 та 7 серпня ціна повернулась до 36,70. Загальне збільшення за місяць — 0,75.

У місцевому маркеті мережі "Сільпо" можна придбати інші продукти аналогічної категорії:

— вершковий «Щедро» 72%, 250 г — 35,19 гривень

— Чумак Вершковий столовий 72%, 250 г — 43,79 грн

— Olkom «Київський» 72,5%, 200 г — 40,69 грн

Подорожчання молочних продуктів у Запоріжжі фіксується саме в сегменті маргарину, згідно з актуальними торговельними даними.

До слова, у Запоріжжі також можна отримати продукти безкоштовно.

Фонд «Джерело Єдності» відкрив реєстрацію на отримання гуманітарної допомоги для представників вразливих категорій населення. Зокрема, подати заявку можуть люди з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи, багатодітні родини, а також малозабезпечені громадяни.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: виплату можуть оформити українці, які належать до певних категорій.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога пенсіонерам у Запорізькій області: де можна отримати підтримку.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: як українцям отримати виплати від ООН, покрокова інструкція.