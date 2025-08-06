Подорожчання молочних продуктів у Запоріжжі спостерігається переважно у категоріях маргарину й сиру.

Подорожчання молочних продуктів у Запоріжжі зафіксоване за останній місяць за трьома основними позиціями: маргарином, молоком і сиром, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

Дані вказують на поступове зростання середніх роздрібних цін.

Маргарин «Олком Вершковий» 72,5%, 200 г коштує 39,49 грн. Вартість у Novus — така сама. У липні середній показник по магазинах становив 36,17 (Novus — 38,44, Auchan — 33,90). За період з 05.07.2025 до 05.08.2025 середнє підвищення становило 3,55 гривень.

Молоко «Яготинське» 2,6%, 900 мл має середню ринкову ціну 55,11 гривень. У магазинах: Auchan — 56,30, Megamarket — 48,40, Metro — 58,76, Novus — 56,99. У липні цей показник був 57,87. Зменшення — 0,06.

Сир твердий «Комо Традиційний» 50%, 1 кг нині коштує в середньому 556,83 грн. У різних мережах: Auchan — 519,00, Megamarket — 532,50, Novus — 619,00. Середній рівень у липні — 548,17. Різниця — +8,66 гривень.

Інформація з місцевої торговельної точки: маргарин «Щедро» вершковий 72%, 250 г — 28,99 гривень; молоко «Молокія» пастеризоване 2,5%, 900 г — 51,99; сир «Самбір Холандер» твердий 45%, 100 г — 58,90.

Подорожчання молочних продуктів у Запоріжжі спостерігається переважно у категоріях маргарину й сиру. Найменша динаміка змін — у молока.

До слова, у Запоріжжі також можна отримати продукти безкоштовно.

Фонд «Джерело Єдності» відкрив реєстрацію на отримання гуманітарної допомоги для представників вразливих категорій населення. Зокрема, подати заявку можуть люди з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи, багатодітні родини, а також малозабезпечені громадяни.

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