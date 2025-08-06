Подорожание молочных продуктов в Запорожье наблюдается преимущественно в категориях маргарина и сыра.

Подорожание молочных продуктов в Запорожье зафиксировано за последний месяц по трем основным позициям: маргарину, молоку и сыру, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

Данные указывают на постепенный рост средних розничных цен.

Маргарин «Олком Сливочный» 72,5%, 200 г стоит 39,49 грн. Стоимость у Novus – такая же. В июле средний показатель по магазинам составил 36,17 (Novus – 38,44, Auchan – 33,90). За период с 05.07.2025 по 05.08.2025 среднее повышение составило 3,55 гривен.

Молоко «Яготинское» 2,6%, 900 мл имеет среднюю рыночную цену 55,11 грн. В магазинах: Auchan – 56,30, Megamarket – 48,40, Metro – 58,76, Novus – 56,99. В июле этот показатель равнялся 57,87. Уменьшение - 0,06.

Творожный сыр «Комо Традиционный» 50%, 1 кг сейчас стоит в среднем 556,83 грн. В разных сетях: Auchan – 519,00, Megamarket – 532,50, Novus – 619,00. Средний уровень в июле - 548,17. Разница - +8,66 гривен.

Информация с местной торговой точки: маргарин «Щедро» сливочный 72%, 250 г – 28,99 гривен; молоко «Молокия» пастеризовано 2,5%, 900 г – 51,99; сыр «Самбор Холандер» твердый 45%, 100 г – 58,90.

Подорожание молочных продуктов в Запорожье наблюдается преимущественно в категориях маргарина и сыра. Малейшая динамика перемен — у молока.

К слову, в Запорожье можно получить продукты бесплатно.

Фонд «Источник Единства» открыл регистрацию на получение гуманитарной помощи для представителей уязвимых категорий населения. В частности, подать заявку могут люди с инвалидностью, внутренне перемещенные, многодетные семьи, а также малообеспеченные граждане.

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