Подорожание молочных продуктов в Запорожье фиксируется именно в сегменте маргарина, согласно актуальным торговым данным.

Подорожание молочных продуктов в Запорожье отражается в росте стоимости маргарина Олком Сливочный 72,5%, сообщает Politeka.

Актуальную динамику цен предоставляет сайт Минфин .

По состоянию на 9 августа 2025 средний ценовой показатель за упаковку 200 грамм составляет 36,70 грн. В магазине Auchan он стоит 33,90, в Novus – 39,49.

В июле средняя позиция для Novus составляла 38,44 гривен, а для Auchan оставалась неизменной — 33,90. Общая средняя за месяц - 36,17. Таким образом, наблюдается прирост на 0,53 в августе.

Потребительский индекс демонстрирует фиксированную динамику: с 7 по 22 июля стоимость оставалась на уровне 35,95 гривен. С 23 числа она выросла до 36,70, удерживаясь на этом уровне до конца месяца. С 1 августа по 5 августа отмечается рост до 39,49, а уже 6 и 7 августа цена вернулась до 36,70. Общее увеличение за месяц - 0,75.

В местном маркете сети "Сільпо" можно приобрести другие продукты аналогичной категории:

- сливочный "Щедро" 72%, 250 г - 35,19 гривен

- Чумак Сливочный столовый 72%, 250 г - 43,79 грн

- Olkom "Киевский" 72,5%, 200 г - 40,69 грн

К слову, в Запорожье можно получить продукты бесплатно.

Фонд «Источник Единства» открыл регистрацию на получение гуманитарной помощи для представителей уязвимых категорий населения. В частности, подать заявку могут люди с инвалидностью, внутренне перемещенные, многодетные семьи, а также малообеспеченные граждане.

