У Житомирі готують новий графік руху транспорту на маршрутах №8 та №44 у зв’язку з оновленням підходів до організації пасажирських перевезень, повідомляє Politeka.

Для цього виконавчий комітет міської ради затвердив склад спеціального комітету, який визначатиме майбутніх перевізників. Попередній список діяв із 2021 року, однак кадрові зміни вимагають його оновлення.

Як повідомляє СК1, управління транспорту найближчим часом оголосить конкурс, інформація про який буде оприлюднена у ЗМІ. Процедура триватиме 30 днів. Один з основних критеріїв — відповідність транспорту нормам безбар’єрності.

У межах змін планується скоригувати маршрути у місті. Зокрема, оновлення торкнуться напрямків №8 та №44. Таке рішення ухвалене після аналізу пропозицій від мешканців міста та перевізників. Частина доріг зазнала змін через повномасштабне вторгнення, тому виникла необхідність у новій логістиці.

До завершення конкурсу пересування відбуватиметься за чинною схемою. Пакетування нових маршрутів заплановано найближчим часом. Прийом заявок стартує з наступного тижня.

Новий графік руху транспорту в Житомирі стане результатом комплексного перегляду системи перевезень та покликаний покращити доступність і зручність пересування для мешканців.

До слова, на Житомирщині також запровадили новий графік пересування. Він передбачає регулярне сполучення між Романовим, Житомиром і Києвом, зручні пересадки та прямі маршрути через Чуднів, Биківку, Залужне та Старочуднівську Гуту.

Зокрема, маршрутки з Романова вирушають з самого ранку, починаючи з 06:30, а останній рейс - після 17:30. У зворотному напрямку, до Романова або Мирополя, перші автобуси виїжджають уже о 07:10.

