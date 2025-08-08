В Житомире готовится новый график движения транспорта на маршрутах №8 и №44 в связи с обновлением подходов к организации пассажирских перевозок, сообщает Politeka.
Для этого исполнительный комитет городского совета утвердил состав специального комитета, определяющего будущих перевозчиков. Предыдущий список действовал с 2021 года, однако кадровые изменения требуют его обновления.
Как сообщает СК1, управление транспорта в ближайшее время объявит конкурс, информация о котором будет обнародована в СМИ. Процедура продлится 30 дней. Один из основных критериев – соответствие транспорта нормам безбарьерности.
В рамках изменений планируется скорректировать маршруты по городу. В частности, обновления коснутся направлений №8 и №44. Такое решение было принято после анализа предложений от жителей города и перевозчиков. Часть дорог претерпела изменения из-за полномасштабного вторжения, поэтому возникла необходимость в новой логистике.
До завершения конкурса передвижение будет проходить по действующей схеме. Пакетирование новых маршрутов запланировано в ближайшее время. Прием заявок стартует на следующей неделе.
Новый график движения транспорта в Житомире станет результатом комплексного пересмотра системы перевозок и призван улучшить доступность и удобство передвижения жителей.
К слову, в Житомирской области также ввели новый график передвижения. Он предусматривает регулярное сообщение между Романовым, Житомиром и Киевом, удобные пересадки и прямые маршруты через Чуднов, Быковку, Залужное и Старочудновскую Гуту.
Источник: zhzh
