В Житомире готовится новый график движения транспорта на маршрутах №8 и №44 в связи с обновлением подходов к организации пассажирских перевозок, сообщает Politeka.

Для этого исполнительный комитет городского совета утвердил состав специального комитета, определяющего будущих перевозчиков. Предыдущий список действовал с 2021 года, однако кадровые изменения требуют его обновления.

Как сообщает СК1, управление транспорта в ближайшее время объявит конкурс, информация о котором будет обнародована в СМИ. Процедура продлится 30 дней. Один из основных критериев – соответствие транспорта нормам безбарьерности.

В рамках изменений планируется скорректировать маршруты по городу. В частности, обновления коснутся направлений №8 и №44. Такое решение было принято после анализа предложений от жителей города и перевозчиков. Часть дорог претерпела изменения из-за полномасштабного вторжения, поэтому возникла необходимость в новой логистике.

До завершения конкурса передвижение будет проходить по действующей схеме. Пакетирование новых маршрутов запланировано в ближайшее время. Прием заявок стартует на следующей неделе.

Новый график движения транспорта в Житомире станет результатом комплексного пересмотра системы перевозок и призван улучшить доступность и удобство передвижения жителей.

К слову, в Житомирской области также ввели новый график передвижения. Он предусматривает регулярное сообщение между Романовым, Житомиром и Киевом, удобные пересадки и прямые маршруты через Чуднов, Быковку, Залужное и Старочудновскую Гуту.

В частности, маршрутки из Романова отправляются с самого утра, начиная с 06:30, а последний рейс – после 17:30. В обратном направлении, в Романов или Мирополь, первые автобусы выезжают уже в 07:10.

