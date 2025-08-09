Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області є можливістю розміститися в умовах, що відповідають базовим потребам.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області продовжує відігравати важливу роль у підтримці осіб, які були змушені залишити свої оселі через війну, передає Politeka.

Свіжі пропозиції з тимчасовим розміщенням без орендної плати публікуються на платформі «Допомагай», де зібрано актуальні варіанти з різних громад.

У Дніпрі, на вулиці Савкіна, доступна кімната в квартирі з трьома кімнатами. Приміщення має необхідні умови: газове постачання, інтернет-з’єднання, бойлер, працюючий ліфт. Поруч — водойми, зручна інфраструктура: станція метро, лікарня, парк, торгові точки. Плата — 3000 грн на місяць плюс комунальні — 700 взимку, 500 влітку. Передбачене проживання з господаркою.

У селищі Васильківка доступна частина приватного будинку — дві кімнати. Усередині є кухня, ванна, обігрів, побутова техніка. Пропозиція орієнтована на осіб поважного віку з досвідом проживання в подібних умовах. Очікується сумлінне ставлення до чистоти в будівлі та на подвір’ї. Житло розраховане на спільне використання з пенсіонеркою.

У П’ятихатках можна розміститися в сільській оселі з пічним опаленням. Електроенергія підключена, зручності розташовані надворі. Варіант підходить самотнім чоловікам, сиротам, людям з інтернатів або пенсіонерам. В обмін на допомогу в побуті надається одяг, їжа та предмети першої потреби.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області — можливість розміститися в умовах, що відповідають базовим потребам. Претенденти мають дотримуватись порядку, а також поважати інших мешканців.

