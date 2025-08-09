Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области является возможностью разместиться в условиях, отвечающих базовым потребностям.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области продолжает играть важную роль в поддержке лиц, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, передает Politeka.

Свежие предложения по временному размещению без арендной платы публикуются на платформе «Допомагай», где собраны актуальные варианты из разных общин.

В Днепре, по улице Савкина, доступна комната в квартире с тремя комнатами. Помещение имеет необходимые условия: газовые поставки, интернет-соединение, бойлер, работающий лифт. Рядом водоемы, удобная инфраструктура: станция метро, больница, парк, торговые точки. Плата – 3000 грн в месяц плюс коммунальные – 700 зимой, 500 летом. Предусмотрено проживание с хозяйкой.

В поселке Васильковка доступна часть частного дома – две комнаты. Внутри есть кухня, ванная, обогрев, бытовая техника. Предложение ориентировано на лиц преклонных лет с опытом проживания в подобных условиях. Ожидается добросовестное отношение к чистоте в здании и во дворе. Жилье рассчитано на совместное использование с пенсионеркой.

В Пятихатках можно разместиться в деревенском доме с печным отоплением. Электроэнергия подключена, удобства расположены на улице. Вариант подходит одиноким мужчинам, сиротам, людям из интернатов или пенсионерам. В обмен на помощь в быту предоставляется одежда, еда и предметы первой необходимости.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области - возможность разместиться в условиях, отвечающих базовым потребностям. Претенденты должны соблюдать порядок, а также уважать и других жителей.

Последние новости Украины:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі: для переселенців готують корисне нововведення, важливі нюанси.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто може отримати понад 3 тисячі гривень до Дня Незалежності.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО в Дніпропетровській області: хто з переселенців може оформити грошову допомогу, в ПФУ пояснили.