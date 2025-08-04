До Дня Незалежності пенсіонери у Дніпропетровській області отримають разову грошову допомогу від держави.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області цьогоріч буде нарахована відповідно до законодавства, повідомляє Politeka.

Гроші надаються відповідно до законів України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захист та Про жертви нацистських переслідувань. Уряд залишив механізм надання підтримки незмінним, тож отримати виплати зможуть ті ж категорії, що й торік.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області передбачена тим, хто вже перебуває на пенсії та має відповідний статус. Їм кошти надійдуть у серпні разом із щомісячними пенсійними виплатами. Жодних заяв писати не потрібно. Усе відбудеться автоматично.

Для тих ветеранів війни, які працюють або проходять службу, кошти переказуватимуть на рахунки їхніх частин, організацій або установ.

Якщо ви проходите військову службу чи працюєте, але не маєте пенсійного забезпечення, треба переконатися, що керівництво має документи, які підтверджують ваш статус. Інакше є ризик залишитися без виплат.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області надається не всім однаково. Сума залежить від вашого статусу: 3100 гривень отримають особи з інвалідністю І групи, яка пов’язана з війною, а також громадяни з особливими заслугами перед державою.

2 900 передбачено для інвалідів ІІ групи, 2 700 отримає інвалід ІІІ групи, 1 000 виплатять учасникам бойових дій, 650 нарахують членам родин осіб з особливими заслугами, 450 отримають учасники війни, а також колишні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання.

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