Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области будет начислена в соответствии с законодательством, сообщает Politeka.

Деньги предоставляются в соответствии с законами Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты и О жертвах нацистских преследований. Правительство оставило механизм оказания поддержки неизменным, поэтому получить выплаты смогут те же категории, что и в прошлом году.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предусмотрено тем, кто уже находится на пенсии и имеет соответствующий статус. Им средства поступят в августе вместе с ежемесячными пенсионными выплатами. Жодних заяв писати не потрібно. Усе відбудеться автоматично.

Для тех ветеранов войны, которые работают или проходят службу, средства будут перечисляться на счета их частей, организаций или учреждений.

Если вы проходите военную службу или работаете, но нет пенсионного обеспечения, нужно убедиться, что руководство имеет документы, подтверждающие ваш статус. Иначе есть риск остаться без выплат.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется не всем одинаково. Сумма зависит от вашего статуса: 3100 гривен получат лица с инвалидностью I группы, связанной с войной, а также граждане с особыми заслугами перед государством.

2900 предусмотрено для инвалидов II группы, 2700 получит инвалид III группы, 1000 выплатят участникам боевых действий, 650 насчитают членам семей лиц с особыми заслугами, 450 получат участники войны, а также бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

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