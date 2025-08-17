Для поновлення виплат потрібно, щоб грошова допомога для ВПО в Полтавській області вже була призначена.

Громадяни України, які через війну були змушені виїхати за кордон, але вже повернулися на батьківщину, можуть отримати грошову допомогу для ВПО в Полтавській області, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у Юридичному пораднику для ВПО.

Це право передбачене чинним законодавством та регулюється Порядком надання допомоги внутрішньо переміщеним особам. Юридичний порадник наголошує, що залежно від обставин існують два різні механізми оформлення виплат на проживання.

Перший механізм стосується тих, хто звертається за грошовою допомогою для ВПО в Полтавській області вперше. Така особа повинна мати офіційно оформлену довідку переселенця. Заяву на отримання статусу та заявку на фінансову допомогу можна подати одночасно — як через застосунок "Дія", так і особисто у підрозділі соціального захисту населення за місцем перебування.

Щоб отримати, необхідно, щоб з моменту повернення з-за кордону минуло не менше ніж п’ятнадцять робочих днів. Враховуються лише робочі дні — вихідні, святкові та неробочі дні не включаються до цього терміну.

Крім того, претендент повинен відповідати майновим критеріям. Зокрема, не мати депозитів у банках на суму понад сто тисяч гривень, не володіти житлом на підконтрольній території, яке придатне для проживання і не зазнало ушкоджень внаслідок бойових дій, а також не здійснювати валютних операцій або великих покупок на аналогічну суму.

Інший варіант — поновлення грошової допомоги для ВПО в Полтавській області тим, хто вже був отримувачем, але виплати з різних причин були припинені. Наприклад, це може бути пов’язано з тривалим перебуванням за кордоном або з добровільною відмовою від допомоги. У такому випадку особа може повторно звернутися по підтримку, і якщо всі умови будуть дотримані, виплати відновлюються на новий шестимісячний період.

Для поновлення виплат потрібно, щоб вона вже була призначена після першого серпня 2023 року згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 709. Людина має повторно стати на облік як переселенці і бути переміщеною з територій, де тривають або тривали бойові дії, або з тимчасово окупованих регіонів, щодо яких офіційно не встановлено дати завершення окупації. Також підставою є наявність пошкодженого чи зруйнованого житла, що непридатне для проживання.

