Для возобновления выплат нужно, чтобы денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области уже была назначена.

Граждане Украины, которые в результате войны были вынуждены выехать за границу, но уже вернулись на родину, могут получить денежную помощь для ВПЛ в Полтавской области, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в Юридическом советнике для ВПЛ.

Это право предусмотрено действующим законодательством и регулируется Порядком предоставления помощи внутриперемещенным лицам. Юридический советник отмечает, что в зависимости от обстоятельств существуют два разных механизма оформления выплат на проживание.

Первый механизм касается тех, кто обращается за денежной помощью для ВПЛ в Полтавской области впервые. Такое лицо должно иметь официально оформленную справку переселенца. Заявление на получение статуса и заявку на финансовую поддержки можно подать одновременно как через приложение "Дія", так и лично в подразделении социальной защиты населения по месту нахождения.

Чтобы получить, необходимо, чтобы с момента возвращения из-за границы прошло не менее пятнадцати рабочих дней. Учитываются только рабочие дни – выходные, праздничные и нерабочие дни не включаются в этот срок.

Кроме того, претендент должен удовлетворять имущественным критериям. В частности, не иметь депозитов в банках на сумму более ста тысяч гривен, не владеть жильем на подконтрольной территории, которое пригодно для проживания и не получило повреждений в результате боевых действий, а также не совершать валютных операций или крупных покупок на аналогичную сумму.

Другой вариант – возобновление денежной помощи для ВПЛ в Полтавской области тем, кто уже был получателем, но выплаты по разным причинам были прекращены. Например, это может быть связано с длительным пребыванием за границей или добровольным отказом от поддержки. В таком случае лицо может повторно обратиться за поддержкой, и если все условия будут соблюдены, выплаты возобновляются на новый шестимесячный период.

Для возобновления выплат нужно, чтобы он уже был назначен после первого августа 2023 года согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 709. Человек должен повторно встать на учет как переселенцы и быть перемещенным с территорий, где продолжаются или продолжались боевые действия, или с временно оккупированных регионов, относительно которых официально не установлена дата завершения. Также основанием является наличие поврежденного или разрушенного жилья, которое не пригодно для проживания.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Субсидия для пенсионеров в Полтаве с 1 августа: в ПФУ предупредили, в каких ситуациях нужно повторно подавать заявку.

Также Politeka сообщала, Выплаты для ВПЛ в Полтавской области с 1 августа: часть украинцев может потерять помощь, названы причины.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве: украинцам можно рассчитывать на горячие обеды, где выдают.