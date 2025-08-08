Грошова допомога на догляд за пенсіонером в Кривому Розі надається не всім.

Грошова допомога на догляд за пенсіонером в Кривому Розі виплачується для українців, що виконали певні умови, повідомляє Politeka.net.

Така компенсація є частиною державної соціальної політики та передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859.

Грошова допомога на догляд за пенсіонером в Кривому Розі надається не всім, а лише тим, хто відповідає ряду умов. Передусім йдеться про наявність офіційного медичного висновку, який підтверджує, що особа похилого віку дійсно потребує постійного стороннього догляду. Важливо також, щоб людина, яка здійснює нагляд, проживала разом із підопічним та вела з ним спільне господарство. Це означає спільне проживання, побут і розподіл домашніх обов’язків, що свідчить про стабільний і регулярне піклування.

Щоб оформити компенсацію, необхідно звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України.

Під час візиту особа, яка надає піклування, повинна надати підтверджуючі документи. Серед них — паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (так званий ідентифікаційний код), а також довідку про доходи за останній період. Обов’язково потрібно мати медичний документ, який засвідчує, що літній родич дійсно потребує постійного стороннього нагляду.

Важливим моментом є те, що сума грошової допомоги на догляд за пенсіонером в Кривому Розі не є фіксованою. Розмір допомоги визначається індивідуально для кожної родини. Він розраховується як різниця між встановленим прожитковим мінімумом (у 2025 році він становить 2 920 гривень) і середнім місячним доходом на одного члена родини. Тобто, чим нижчі доходи сім’ї, тим вищу компенсацію вона може отримати.

