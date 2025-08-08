Денежная помощь по уходу за пенсионером в Кривом Роге предоставляется не всем.

Денежная помощь по уходу за пенсионером в Кривом Роге выплачивается для украинцев, выполнивших определенные условия, сообщает Politeka.net.

Такая компенсация является частью государственной социальной политики и предусмотрена постановлением Кабинета Министров Украины от 23 сентября 2020 № 859.

Денежная помощь по уходу за пенсионером в Кривом Роге предоставляется не всем, а только тем, кто отвечает ряду условий. Прежде всего, речь идет о наличии официального медицинского заключения, подтверждающего, что пожилой человек действительно нуждается в постоянном постороннем уходе. Важно также, чтобы человек, осуществляющий надзор, проживал вместе с подопечным и вел с ним общее хозяйство. Это означает совместное проживание, быт и распределение домашних обязанностей, что свидетельствует о стабильной и регулярной заботе.

Чтобы оформить компенсацию, необходимо обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Во время визита лицо, предоставляющее попечительство, должно предоставить подтверждающие документы. Среди них – паспорт гражданина Украины, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (так называемый идентификационный код), а также справку о доходах за последний период. Обязательно нужно иметь медицинский документ, удостоверяющий, что пожилой родственник действительно нуждается в постоянном постороннем надзоре.

Важным моментом является то, что сумма денежного пособия по уходу за пенсионером в Кривом Роге не является фиксированной. Размер пособия определяется индивидуально для каждой семьи. Он рассчитывается как разница между установленным прожиточным минимумом (в 2025 году составляет 2 920 гривен) и средним месячным доходом на одного члена семьи. То есть, чем ниже доходы семьи, тем более высокую компенсацию она может получить.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Кривом Роге: кому и за что готовы платить до 17 тысяч.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Кривом Роге: в ПФУ назвали основные причины отказа в оказании помощи.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Кривом Роге: на что резко переписали ценники.