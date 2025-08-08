Подорожчання продуктів у Сумській області простежується на прикладі яєць, олії та макаронних виробів.

Подорожчання продуктів у Сумській області зафіксовано за даними порталу Мінфін та місцевої мережі Сільпо станом на серпень 2025 року, повідомляє Politeka.

Сайт Мінфін демонструє актуальну динаміку цін.

Яйця курячі Квочка (С1, 10 шт) мають середню вартість 67,90 грн, що відповідає ціннику в магазині Auchan. У липні місячна ціна становила 66,88 грн. Згідно з індексом споживчих цін, у перші дні липня товар коштував близько 65 гривень, а до кінця місяця зростання досягло 70,30. Поточні показники свідчать про підвищення вартості на 2,90.

Рафінована олія Олейна (850 мл) нині продається за середньою ціною 81,32 грн. У торгових точках Auchan і Metro вартість сягає 81,50, Megamarket — 80,30, Novus — 81,99. Липневий показник становив 79,99 гривень, що означає зростання розцінок на 2,23 за місяць.

Макарони пір’я (1 кг) мають середній цінник 37,58 гривень. У Auchan продукт коштує 48,35, у Metro — 29,90, Novus — 34,49. У липні середня вартість становила 36,80, отже, за місяць вона піднялася на 2,15.

За даними мережі Сільпо, розцінки на окремі продукти виглядають так: яйця курячі «Це – яйце!» (С0, 10 шт) — 81,36 гривень; соняшникова олія Sania рафінована (850 мл) — 95,99; вироби макаронні «Хуторок» Спіраль (800 г) — 48,49.

Отже, подорожчання продуктів у Сумській області простежується на прикладі яєць, олії та макаронних виробів, що підтверджується даними з різних торговельних мереж та щоденним моніторингом.

Місцевим жителям варто планувати сімейний бюджет, зважаючи на ситуацію, яка склалася та обирати дешевші альтернативи.

