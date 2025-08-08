Подорожание продуктов в Сумской области наблюдается на примере яиц, масла и макаронных изделий.

Подорожание продуктов в Сумской области зафиксировано по данным портала Минфин и местной сети Сильпо на август 2025 года, сообщает Politeka.

Сайт Минфин показывает актуальную динамику цен.

Яйца куриные Наседка (С1, 10 шт) имеют среднюю стоимость 67,90 грн, что соответствует ценнику в магазине Auchan. В июле месячная цена составила 66,88 грн. Согласно индексу потребительских цен, в первые дни июля товар стоил около 65 гривен, а к концу месяца рост достиг 70,30. Текущие показатели свидетельствуют о повышении стоимости на 2,90.

Рафинированное масло Олейна (850 мл) продается по средней цене 81,32 грн. В торговых точках Auchan и Metro стоимость достигает 81,50, Megamarket – 80,30, Novus – 81,99. Июльский показатель составил 79,99 гривен, что означает рост расценок на 2,23 в месяц.

Макароны перьев (1 кг) имеют средний ценник 37,58 грн. У Auchan продукт стоит 48,35, у Metro – 29,90, Novus – 34,49. В июле средняя стоимость составила 36,80, а значит, за месяц она поднялась на 2,15.

По данным сети Сильпо, расценки на отдельные продукты выглядят так: куриные яйца «Это – яйцо!» (С0, 10 шт) - 81,36 гривен; подсолнечное масло Sania рафинированное (850 мл) - 95,99; изделия макаронные «Хуторок» Спираль (800 г) – 48,49.

Следовательно, подорожание продуктов в Сумской области прослеживается на примере яиц, растительных масел и макаронных изделий, что подтверждается данными из различных торговых сетей и ежедневным мониторингом.

Местным жителям стоит планировать семейный бюджет, учитывая сложившуюся ситуацию и выбирать более дешевые альтернативы.

