Дефіцит продуктів у Кривому Розі позначається на доступності та ціні традиційного фрукта для населення.

Дефіцит продуктів у Кривому Розі призвів до різкого подорожчання яблук, адже їхня ціна зросла втричі порівняно з минулим роком, повідомляє Politeka.

Середня вартість фрукта досягла 85,20 грн за кілограм, що значно перевищує показники минулого червня.

За даними "Hromadske" та експертів аграрного ринку, на ринку практично відсутні місцеві товари. Натомість пропозиція сформована переважно імпортною продукцією, зокрема з Польщі. Олександр Хорєв із EastFruit Weekly Ukraine наголошує, що через дефіцит українських яблук ринок наповнили закордонні фрукти.

Ще у червні минулого року середня ціна була на рівні 28,11 грн/кг, зараз вона сягнула 85,20 гривень, демонструючи тривале зростання. Експерт Іван Томич пояснює це старінням садів та скороченням площ під їх висадку, що зумовлює спад виробництва.

Цікаво, що нині ціна перевищує вартість бананів — найбільш популярного альтернативного фрукта. Банани коштують у середньому 74,15 грн/кг, тоді як минулоріч їхня вартість була 64,03 грн.

Ринок займають переважно польські яблука, які замінили українську продукцію. Фахівці попереджають: якщо ця тенденція збережеться, яблука можуть остаточно стати преміальним продуктом, недоступним для більшості споживачів.

До слова, у місті також повідомлялося про подорожчання хліба.

Основною причиною такої ситуації називають низьку врожайність жита. Якщо порівнювати з пшеницею, то вихід становить 40 центнерів з гектара проти 60. Через це аграрії не зацікавлені у вирощуванні цієї культури. Значну частину раніше постачала Білорусь, однак нині імпорт практично припинився.

Джерело: Hromadske

