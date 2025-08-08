Дефицит продуктов в Кривом Роге сказывается на доступности и цене традиционного фрукта для населения.

Дефицит продуктов в Кривом Роге привел к резкому удорожанию яблок, ведь их цена выросла в три раза по сравнению с прошлым годом, сообщает Politeka.

Средняя стоимость фрукта достигла 85,20 грн. за килограмм, что значительно превышает показатели прошлого июня.

По данным "Hromadske" и экспертов аграрного рынка, на рынке практически отсутствуют местные товары. Предложение сформировано преимущественно импортной продукцией, в частности из Польши. Александр Хорев из EastFruit Weekly Ukraine отмечает, что из-за дефицита украинских яблок рынок наполнили зарубежные фрукты.

Еще в июне прошлого года средняя цена была на уровне 28,11 грн/кг, сейчас она достигла 85,20 гривен, демонстрируя продолжительный рост. Эксперт Иван Томич объясняет это старением садов и сокращением площадей под их высадку, что приводит к спаду производства.

Интересно, что сейчас цена превышает стоимость бананов – наиболее популярного альтернативного фрукта. Бананы стоят в среднем 74,15 грн/кг, тогда как в прошлом их стоимость была 64,03 грн.

Рынок занимают преимущественно польские яблоки, заменившие украинскую продукцию. Специалисты предупреждают: если эта тенденция сохранится, яблоки могут стать премиальным продуктом, недоступным для большинства потребителей.

К слову, в городе также сообщалось о подорожании хлеба.

Основной причиной такой ситуации называют низкую урожайность ржи. Если сравнивать с пшеницей, то выход составляет 40 центнеров с гектара против 60. Поэтому аграрии не заинтересованы в выращивании этой культуры. Значительную часть ранее снабжала Беларусь, однако в настоящее время импорт практически прекратился.

