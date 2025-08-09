Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області спрямована на відновлення втраченого.

Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області надається в рамках нової програми підтримки мікробізнесу, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Mercy Corps Ukraine.

Благодійні організації спільно з державними структурами реалізують фінансову ініціативу для переселенців і місцевого населення у чотирьох регіонах.

Учасниками програми можуть стати мешканці не Дніпропетровської, а й Сумської, Запорізької та Миколаївської областей, які зареєстровані та проживають у районах, де раніше або зараз тривали бойові дії, але ці території залишаються під контролем України. Допомога не поширюється на зони активних бойових дій чи території з обмеженим доступом.

Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області спрямована на відновлення втраченого через війну малого бізнесу або відкриття власної справи. Максимальна сума допомоги може сягати 2600 доларів США у національній валюті за курсом НБУ. Кошти призначено для придбання засобів, обладнання чи інструментів, необхідних для започаткування або продовження діяльності.

Щоб подати заявку, необхідно зареєструватися на офіційному ресурсі програми та обрати “Напрям №1: індивідуальна грошова допомога для підтримки ініціатив мікробізнесу”.

Проєкт впроваджується громадською організацією «Центр зайнятості Вільних людей» у межах Програми підтримки економічної стійкості України. Ініціатива реалізується консорціумом ERP, до якого входять Mercy Corps, “Право на захист”, Helvetas та JERU — у партнерстві з Welthungerhilfe та Concern Worldwide — за підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва.

