Щоб оформити грошову допомогу на догляд за пенсіонером в Дніпрі, необхідно дотриматися певних умов.

Грошова допомога на догляд за пенсіонером в Дніпрі надається при дотриманні важливих умов та відповідності критеріїв, визначених законодавством, повідомляє Politeka.net.

Це передбачено постановою Кабміну.

Така підтримка передбачена на законодавчому рівні та регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі».

Ця постанова гарантує компенсацію громадянам, які безоплатно піклуються про пенсіонерів або осіб, що потребують постійної сторонньої підтримки. Проте така підтримка в Харкові доступна лише тим, хто відповідає встановленим вимогам і може документально це підтвердити.

Щоб оформити грошову допомогу на догляд за пенсіонером в Дніпрі, необхідно дотриматися таких умов:

По-перше, людина, за якою ведеться нагляд, повинна мати медичний висновок про необхідність постійного стороннього піклування. Цей документ видається лікувальним закладом після обстеження стану здоров’я пацієнта.

По-друге, особа, яка здійснює піклування, має проживати разом з підопічним і вести з ним спільне господарство. Йдеться про спільне проживання, приготування їжі, користування житловою площею, тобто тісний побутовий зв’язок.

Оформлення грошової допомоги на догляд за пенсіонером в Дніпрі можливе через сервісні центри Пенсійного фонду України. Для подачі заяви необхідно мати при собі:

– паспорт громадянина України або ID-карту;

– реєстраційний номер платника податків (ідентифікаційний код);

– довідку про доходи всіх членів сім’ї;

– медичний висновок щодо потреби в постійному піклуванні.

Розмір грошової допомоги не є фіксованим. Його визначають індивідуально, залежно від фінансового становища родини. Компенсація розраховується як різниця між прожитковим мінімумом і середньомісячним доходом на одного члена домогосподарства.

У 2025 році прожитковий мінімум для працездатної особи становить 2920 гривень. Якщо дохід на одного члена сім’ї є меншим, держава компенсує цю різницю.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Виплати для ВПО у Дніпропетровській області з 1 серпня: названо розмір допомоги, яку нададуть українцям.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області з 1 серпня: українцям виплатять надбавки, скільки можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Підвищення цін на електроенергію в Дніпропетровській області: вартість зросте з 1 серпня, але не для всіх.