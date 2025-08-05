Чтобы оформить денежную помощь по уходу за пенсионером в Днепре, необходимо придерживаться определенных условий.

Денежная помощь по уходу за пенсионером в Днепре предоставляется при соблюдении важных условий и соответствия критериев, определенных законодательством, сообщает Politeka.net.

Это предусмотрено постановлением Кабмина.

Такая поддержка предусмотрена на законодательном уровне и регулируется постановлением Кабинета Министров Украины от 23 сентября 2020 г. № 859 «Некоторые вопросы назначения и выплаты компенсации физическим лицам, предоставляющим социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе».

Это постановление гарантирует компенсацию гражданам, которые бесплатно заботятся о пенсионерах или лицах, нуждающихся в постоянной поддержке. Однако такая поддержка доступна только тем, кто отвечает установленным требованиям и может это документально подтвердить.

Чтобы оформить денежную помощь по уходу за пенсионером в Днепре, необходимо соблюсти следующие условия:

Во-первых, человек, за которым ведется наблюдение, должен иметь медицинское заключение о необходимости постоянной посторонней заботы. Этот документ выдается лечебным заведением после обследования состояния здоровья пациента.

Во-вторых, лицо, осуществляющее попечительство, должно проживать вместе с подопечным и вести с ним совместное хозяйство. Речь идет о совместном проживании, приготовлении пищи, пользовании жилой площадью, то есть тесной бытовой связи.

Оформление денежной помощи по уходу за пенсионером в Днепре возможно через сервисные центры Пенсионного фонда Украины. Для подачи заявления необходимо иметь при себе:

– паспорт гражданина Украины или ID-карту;

– регистрационный номер налогоплательщика (идентификационный код);

– справку о доходах всех членов семьи;

– медицинское заключение о необходимости постоянного попечения.

Размер денежной помощи не является фиксированным. Его определяют индивидуально, в зависимости от финансового положения семьи. Компенсация рассчитывается как разница между прожиточным минимумом и среднемесячным доходом на одного члена домохозяйства.

В 2025 году прожиточный минимум для трудоспособного человека составляет 2920 гривен. Если доход на одного члена семьи меньше, государство компенсирует эту разницу.

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