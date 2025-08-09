Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области направлена на восстановление утраченного.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляется в рамках новой программы поддержки микробизнеса, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Mercy Corps Ukraine.

Благотворительные организации совместно с государственными структурами реализуют финансовую инициативу для переселенцев и местного населения в четырех регионах.

Участниками программы могут стать жители не Днепропетровской, но и Сумской, Запорожской и Николаевской областей, которые зарегистрированы и проживают в районах, где раньше или сейчас шли боевые действия, но эти территории остаются под контролем Украины. Помощь не распространяется на зоны активных боевых действий или территории с ограниченным доступом.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области направлена на возобновление потерянного из-за войны войны малого бизнеса или открытие собственного дела. Максимальная сумма пособия может достигать 2600 долларов США в национальной валюте по курсу НБУ. Денежные средства предназначены для приобретения средств, оборудования или инструментов, необходимых для начала или продолжения деятельности.

Чтобы подать заявку, необходимо зарегистрироваться на официальном ресурсе программы и выбрать "Направление №1: индивидуальная денежная помощь для поддержки инициатив микробизнеса".

Проект внедряется общественной организацией Центр занятости Свободных людей в рамках Программы поддержки экономической устойчивости Украины. Инициатива реализуется консорциумом ERP, в который входят Mercy Corps, "Право на защиту", Helvetas и JERU - в партнерстве с Welthungerhilfe и Concern Worldwide - при поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству.

