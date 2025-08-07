Якщо людина не може забрати безкоштовні продукти для ВПО в Сумах особисто, це може зробити довірена особа.

Безкоштовні продукти для ВПО в Сумах надає організація Global Empowerment Mission UA (GEM) спільно з Фондом Говарда Дж. Баффета, повідомляє Politeka.

Про початок видачі наборів оголосила прес-служба міської влади Сум.

Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради повідомляє, що продуктові комплекти отримають малозабезпечені сім’ї, які перебувають на обліку в організації. Допомога надається завдяки міжнародній підтримці GEM та Фонду Баффета.

Отримати гуманітарну допомогу можуть родини, які станом на 1 липня числяться як одержувачі державної соціальної підтримки та мають зареєстроване місце проживання в межах територіальної громади Сум.

Безкоштовні продукти для ВПО в Сумській області видаються в кількості один набір на сім’ю. Видача здійснюється в актовій залі за адресою: місто Суми, вулиця Харківська, 35.

Режим роботи пункту: з понеділка по четвер з 8:00 до 16:00, у п’ятницю — з 8:00 до 15:00. Технічна перерва триває з 12:00 до 13:00.

Для отримання допомоги необхідно мати з собою паспорт громадянина України або цифровий документ у додатку «Дія», ідентифікаційний код, а за потреби — довідку про місце реєстрації в Сумах.

Якщо людина не може забрати безкоштовні продукти для ВПО в Сумах особисто, це може зробити довірена особа за наявності оригіналів документів отримувача та паспорту представника.

Департамент соціального захисту закликає жителів зберігати спокій та дотримуватися порядку, зазначаючи, що продукції вистачить усім, хто відповідає вимогам.

Для додаткових запитань працює гаряча лінія за номером:нуль п’ятдесят сорок сім вісімдесят один двадцять сім.

