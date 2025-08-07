Если человек не может забрать бесплатные продукты для ВПЛ в Сумах лично, это может сделать доверенное лицо.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Сумах предоставляет организация Global Empowerment Mission UA (GEM) совместно с Фондом Говарда Дж. Баффета, сообщает Politeka.

О начале выдачи наборов объявила пресс-служба городских властей Сум.

Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета сообщает, что продуктовые комплекты получат малообеспеченные семьи, состоящие на учете в организации. Помощь оказывается благодаря международной поддержке GEM и Фонда Баффета.

Получить гуманитарную помощь могут семьи, которые по состоянию на 1 июля считаются получателями государственной социальной поддержки и имеют зарегистрированное место жительства в пределах территориальной общины Сум.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Сумской области выдаются в количестве один набор на семью. Выдача осуществляется в актовом зале по адресу: город Сумы, улица Харьковская, 35

Режим работы пункта: с понедельника по четверг с 8:00 до 16:00, в пятницу - с 8:00 до 15:00. Технический перерыв продолжается с 12:00 до 13:00.

Для получения помощи необходимо иметь с собой паспорт гражданина Украины или цифровой документ в приложении "Действие", идентификационный код, а при необходимости - справку о месте регистрации в Сумах.

Если человек не может забрать бесплатные продукты для ВПЛ в Сумах, это может сделать доверенное лицо при наличии оригиналов документов получателя и паспорта представителя.

Департамент социальной защиты призывает жителей сохранять спокойствие и соблюдать порядок, отмечая, что продукции хватит всем, кто отвечает требованиям.

Для дополнительных вопросов работает горячая линия по номеру: 0 пятьдесят сорок семь восемьдесят один двадцать семь .

