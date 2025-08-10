Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області торкнеться водопостачання, водовідведення та поводження з побутовими відходами, повідомляє Politeka.
Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області ініціювало КП "Юріївські ЖКП", адже розцінки мають відповідати поточним витратам на надання ЖКП.
Тому жителі Юріївки та навколишніх населених пунктів можуть зіткнутися з серйозним здорожчанням. Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області пов’язане з кількома факторами.
Зокрема, у підприємстві кажуть про зростання вартості енергоносіїв, подорожчання матеріалів та реагентів, а також необхідність врахувати реальні обсяги ЖКП, які надаються.
Якщо говорити про централізоване водопостачання, то розцінки для населення зростуть з 53,06 гривні за кубометр до 69,38. Це означає збільшення на понад 30 відсотків. Бюджетним організаціям доведеться платити вже 72,69 замість 55,62, а іншим категоріям споживачів — 75,99 проти нинішніх 58,14.
Централізоване водовідведення теж не омине здорожчання. Населення платитиме 187,53 гривні за кубометр, тоді як зараз вартість становить 164,77. Бюджетні установи отримають ціну у 196,46, а для інших споживачів вона зросте до 205,39.
Збір і вивезення сміття для мешканців виросте з 35 до 67,86. Це майже вдвічі більше. А розміщення відходів на полігоні обійдеться у 174,93 замість теперішніх 65,82. Аналогічні стрибки чекають і на бюджетні, і на інші організації.
Водночас у підприємстві наполягають, що всі розцінки сформовані на підставі економічно обґрунтованих витрат. З урахуванням зростання цін на енергоносії, транспортування та експлуатацію обладнання, нова вартість ЖКП, на їхню думку, є необхідністю.
Останні новини України:
Нагадаємо, Politeka писала про грошову допомогу для людей з інвалідністю: названо розмір виплат, які передбачені в 2025 році.
Також Politeka писала про нове підвищення тарифів на воду.
Крім того, Politeka розповідала, як українцям отримати виплати на догляд за пенсіонером.