Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області можуть з новою силою вдарити по гаманцях місцевих мешканців.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області торкнеться водопостачання, водовідведення та поводження з побутовими відходами, повідомляє Politeka.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області ініціювало КП "Юріївські ЖКП", адже розцінки мають відповідати поточним витратам на надання ЖКП.

Тому жителі Юріївки та навколишніх населених пунктів можуть зіткнутися з серйозним здорожчанням. Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області пов’язане з кількома факторами.

Зокрема, у підприємстві кажуть про зростання вартості енергоносіїв, подорожчання матеріалів та реагентів, а також необхідність врахувати реальні обсяги ЖКП, які надаються.

Якщо говорити про централізоване водопостачання, то розцінки для населення зростуть з 53,06 гривні за кубометр до 69,38. Це означає збільшення на понад 30 відсотків. Бюджетним організаціям доведеться платити вже 72,69 замість 55,62, а іншим категоріям споживачів — 75,99 проти нинішніх 58,14.

Централізоване водовідведення теж не омине здорожчання. Населення платитиме 187,53 гривні за кубометр, тоді як зараз вартість становить 164,77. Бюджетні установи отримають ціну у 196,46, а для інших споживачів вона зросте до 205,39.

Збір і вивезення сміття для мешканців виросте з 35 до 67,86. Це майже вдвічі більше. А розміщення відходів на полігоні обійдеться у 174,93 замість теперішніх 65,82. Аналогічні стрибки чекають і на бюджетні, і на інші організації.

Водночас у підприємстві наполягають, що всі розцінки сформовані на підставі економічно обґрунтованих витрат. З урахуванням зростання цін на енергоносії, транспортування та експлуатацію обладнання, нова вартість ЖКП, на їхню думку, є необхідністю.

