Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области могут с новой силой ударить по кошелькам местных жителей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области коснется водоснабжения, водоотведения и обращения с бытовыми отходами, сообщает Politeka.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области инициировало КП "Юриевские ЖКУ", ведь расценки должны соответствовать текущим расходам на предоставление ЖКУ.

Потому жители Юрьевки и окрестных населенных пунктов могут столкнуться с серьезным удорожанием. Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области связано с несколькими факторами.

В частности, в предприятии говорят о росте стоимости энергоносителей, подорожании материалов и реагентов, а также необходимости учесть реальные объемы предоставляемых ЖКУ.

Если говорить о централизованном водоснабжении, то расценки для населения возрастут с 53,06 гривны за кубометр до 69,38. Это означает увеличение более чем на 30 процентов. Бюджетным организациям придется платить уже 72,69 вместо 55,62, а другим категориям потребителей – 75,99 против нынешних 58,14.

Централизованный водоотвод тоже не минует удорожание. Население будет платить 187,53 гривны за кубометр, в то время как сейчас стоимость составляет 164,77. Бюджетные учреждения получат цену в 196,46, а для других потребителей она вырастет до 205,39.

Сбор и вывоз мусора для жителей вырастет с 35 до 67,86. Это почти вдвое больше. А размещение отходов на полигоне обойдется в 174,93 вместо нынешних 65,82. Аналогичные скачки ждут и бюджетные, и другие организации.

В то же время, в предприятии настаивают, что все расценки сформированы на основании экономически обоснованных затрат. С учетом роста цен на энергоносители, транспортировку и эксплуатацию оборудования новая стоимость ЖКУ, по их мнению, является необходимостью.

