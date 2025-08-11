Нова система оплати за проїзд у Миколаєві значно змінила щоденне користування громадським транспортом, повідомляє Politeka.
Замість традиційних квитків або прив’язки до карток окремих банків мешканцям запропоновано сучасний метод — універсальний QR-код, який можна використовувати через мобільний пристрій. Процедура займає лічені секунди, а розрахунок проходить максимально зручно.
Система продемонструвала високу ефективність. Однією з переваг є можливість здійснювати пересадки протягом дев’яноста хвилин без повторного списання коштів, що суттєво економить кошти для активних пасажирів. Електронна форма оплати вигідніша за паперові квитки: ціна друкованого становить 10 гривень, а безготівкового — 8 гривень.
Крім того, нова система оплати за проїзд у Миколаєві пропонує кілька варіантів проїзних документів: семиденні, п’ятнадцятиденні, місячні абонементи, а також спеціальні студентські та туристичні квитки. Вона дозволяє уникнути черг і значно скоротити час на оплату. Пасажири також можуть підключити картки кешбеку до Apple Pay чи Google Pay і розраховуватися, скануючи QR-код у транспорті.
Інформація про тарифи, абонементи та контактні дані доступна на офіційному сайті КП «Миколаївелектротранс», де можна отримати додаткові роз’яснення. Водночас у місті повідомляли про новий графік руху транспорту, розроблений із урахуванням прибуття ранкового потяга зі столиці о 5:46.
