Новая система оплаты за проезд в Николаеве значительно изменила ежедневное использование общественного транспорта, сообщает Politeka.

Вместо традиционных билетов или привязки к картам отдельных банков жителям предложен современный метод – универсальный QR-код, который можно использовать через мобильное устройство. Процедура занимает считанные секунды, а расчет проходит очень комфортно.

Система продемонстрировала высокую эффективность. Одним из преимуществ является возможность пересадки в течение девяноста минут без повторного списания средств, что существенно экономит средства для активных пассажиров. Электронная форма оплаты выгоднее бумажных билетов: цена печатного составляет 10 гривен, а безналичного — 8 гривен.

Кроме того, новая система оплаты за проезд в Николаеве предлагает несколько вариантов проездных документов: семидневные, пятнадцатидневные, месячные абонементы, а также специальные студенческие и туристические билеты. Она позволяет избежать очередей и значительно сократить время на оплату. Пассажиры также могут подключить карты кэшбека к Apple Pay или Google Pay и рассчитываться, сканируя QR-код в транспорте.

Информация о тарифах, абонементах и контактных данных доступна на официальном сайте КП «Николаевэлектротранс», где можно получить дополнительные разъяснения. В то же время в городе сообщали о новом графике движения транспорта, разработанном с учетом прибытия утреннего поезда из столицы в 5:46.