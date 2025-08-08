Нова система оплати проїзду у Запоріжжі покликана підвищити якість транспортного обслуговування та забезпечити комфорт пасажирам, які пересуваються містом.

Нова система оплати проїзду у Запоріжжі наразі перебуває на етапі тестування та вже найближчим часом стане доступною для усіх мешканців міста, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає міська рада.

Цей проєкт є не просто технічним оновленням, а важливим кроком уперед у створенні сучасного та зручного сервісу для пасажирів.

Оплата здійснюватиметься за допомогою спеціальної муніципальної картки, яка вперше почала проходити випробування чотири місяці тому. На початковому етапі картки були доступні обраним категоріям — студентам та пільговикам. За цей час у Запоріжжі видано 377 студентських «Січ Студентська» та 98 пільгових «Січ Пільгова», які вже активно використовуються замість звичних паперових квитків.

Впровадження інновації дозволило автоматизувати процес розрахунку та отримати точніші дані про пасажиропотік, який раніше оцінювався приблизно. Завдяки цій інформації тепер можна більш ефективно планувати маршрути та навантаження на транспортні лінії.

Наступним етапом стане запуск картки «Січ Загальна», що буде доступна для всіх мешканців. Вона поєднуватиме переваги безготівкових розрахунків із вибором між разовими поїздками та місячними абонементами. Для зручності користувачів на підприємстві «Запоріжелектротранс» облаштують спеціальні термінали, де можна буде отримати картку автоматично, без необхідності стояти у чергах. Поповнення «Січ» планується також через мобільний додаток EasyPay.

