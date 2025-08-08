Новая система оплаты проезда в Запорожье находится на этапе тестирования и уже в ближайшее время станет доступной для всех жителей города, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет городской совет .

Этот проект не просто техническое обновление, а важный шаг вперед в создании современного и удобного сервиса для пассажиров.

Оплата будет производиться с помощью специальной муниципальной карты, которая впервые начала проходить испытание четыре месяца назад. На начальном этапе карты были доступны выбранным категориям – студентам и льготникам. За это время в Запорожье выдано 377 студенческих «Сич Студенческая» и 98 льготных «Сич Льготная», которые уже активно используются вместо привычных бумажных билетов.

Внедрение инновации позволило автоматизировать процесс расчета и получить более точные данные о пассажиропотоке, который ранее оценивался примерно. Благодаря этой информации теперь можно более эффективно планировать маршруты и погрузки на транспортные линии.

Следующим этапом станет запуск карты «Сечь Общая», которая будет доступна всем жителям. Она будет совмещать преимущества безналичных расчетов с выбором между разовыми поездками и месячными абонементами. Для удобства пользователей на предприятии «Запорожэлектротранс» обустроят специальные терминалы, где можно будет получить карту автоматически, без необходимости стоять в очередях. Пополнение Сечь планируется также через мобильное приложение EasyPay.

Таким образом, новая система оплаты проезда в Запорожье призвана повысить качество транспортного обслуживания и обеспечить комфорт пассажирам, передвигающимся по городу.

