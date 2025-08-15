Робота для пенсіонерів у Кривому Розі включає адміністративні, охоронні та сервісні вакансії з офіційними умовами, гнучким підходом і стабільним доходом.

Робота для пенсіонерів у Кривому Розі представлена в декількох компаніях, які відкриті до кандидатів різного віку, повідомляє Politeka.

Інформацію про доступні вакансії надає сайт work.ua.

Мережа «Пан Маркет» запрошує адміністратора магазину на повну зайнятість. Основні вимоги — відповідальність, уважність, досвід від одного року. В обов’язки входять: оформлення змін, контроль товару, прийом і викладка згідно з планом, інвентаризації, організація процесів у залі. Заробітна плата — 950 гривень у день, графік 4/2 або 3/2, офіційне працевлаштування, підтримка професійного розвитку.

У компанії OKKO відкрита вакансія молодшого оператора автозаправки. Локація — вулиця Волгоградська. Позиція підходить тим, хто готовий працювати з клієнтами, обслуговувати техніку та підтримувати порядок на території. Роботодавець гарантує офіційне оформлення з першого дня, оплату лікарняних, 24 дні відпустки, медичне страхування та своєчасну зарплату. Робота включає консультації, заправку транспортних засобів, базове обслуговування.

«М’ясна Мануфактура» шукає охоронника для контролю виробничого об’єкта на вулиці Вартаняна. Необхідно забезпечувати безпеку, перевіряти доступ, реагувати на порушення та співпрацювати з адміністрацією. Стабільна зарплата — 10 000–11 000 гривень. Досвід роботи є перевагою, але головне — дисциплінованість, відповідальність і фізична готовність. Компанія пропонує комфортні умови, підтримку та можливість зростання.

Отже, робота для пенсіонерів у Кривому Розі включає адміністративні, охоронні та сервісні вакансії з офіційними умовами, гнучким підходом і стабільним доходом.

