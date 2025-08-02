Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Кривому Розі надається українцям строком до шести місяців.

Грошова допомога для пенсіонерів у Кривому Розі надається в рамках проєкту від благодійної організації «Карітас», повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сторінці фонду в Фейсбук.

Благодійний фонд «Карітас» продовжує підтримувати постраждалих від війни, надаючи грошову допомогу для ВПО та пенсіонерів у Кривому Розі на оренду житла. Ця ініціатива спрямована на допомогу родинам, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну, зокрема:

тим, хто нещодавно (менше ніж 30 днів тому) прибув із тимчасово окупованих територій або з регіонів, де тривають бойові дії;

родинам, які були змушені залишити навчальні заклади — школи або дитячі садки — де тимчасово проживали, у зв’язку з підготовкою цих закладів до нового навчального року;

тим, хто наразі мешкає у гуртожитках, але прагне поліпшити умови проживання.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Кривому Розі на оренду житла надається строком до шести місяців.

Ключовим критерієм для отримання допомоги є належність до вразливих категорій населення. До них відносяться:

вагітні жінки чи матері, які доглядають за дітьми віком до трьох років;

багатодітні сім’ї, в яких виховується троє або більше дітей;

одинокі матері, батьки або офіційні опікуни;

особи з інвалідністю I чи II групи;

люди з важкими захворюваннями;

самотні люди похилого віку віком від 60 років.

Консультації з усіх питань, пов’язаних із програмою допомоги, можна отримати телефоном за номером нуль шість сім – два вісім нуль – дев’яносто чотири – п’ятдесят дев’ять. Прийом звернень здійснюється з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00.

Програму реалізують спеціалісти «Карітас Кривий Ріг» у межах проєкту «Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні». Допомога надається при парафіяльному центрі «Рідна хата» на базі Парафії Святого Миколая Чудотворця Української греко-католицької церкви.

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