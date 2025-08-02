Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Кривом Роге предоставляется украинцам сроком до шести месяцев.

Денежная помощь для пенсионеров в Кривом Роге предоставляется в рамках проекта от благотворительной организации «Каритас», сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на странице фонда в Фейсбуке.

Благотворительный фонд «Каритас» продолжает поддерживать пострадавших от войны, предоставляя денежную помощь для ВПЛ и пенсионеров в Кривом Роге на аренду жилья. Эта инициатива направлена на поддержку семьям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны, в частности:

тем, кто недавно (менее 30 дней назад) прибыл с временно оккупированных территорий или из регионов, где продолжаются боевые действия;

семьям, вынужденным покинуть учебные заведения — школы или детские сады — где временно проживали, в связи с подготовкой этих заведений к новому учебному году;

тем, кто живет в общежитиях, но стремится улучшить условия проживания.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Кривом Роге на аренду жилья предоставляется сроком до шести месяцев.

Ключевым критерием для получения является принадлежность к уязвимым категориям населения. К ним относятся:

беременные женщины или матери, которые ухаживают за детьми младше трех лет;

многодетные семьи, в которых воспитываются три или более детей;

одинокие матери, родители или официальные опекуны;

лица с инвалидностью I или II группы;

люди с тяжелыми заболеваниями;

одинокие старики в возрасте от 60 лет.

Консультации по всем вопросам, связанным с программой поддержки, можно получить по телефону по нулю шесть семь – два восемь ноль – девяносто четыре – пятьдесят девять.

Программа реализуется специалистами «Каритас Кривой Рог» в рамках проекта «Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине». Помощь оказывается при приходском центре «Рідна хата» на базе Прихода Святого Николая Чудотворца Украинской греко-католической церкви.

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