Работа для пенсионеров в Кривом Роге представлена в нескольких компаниях, которые открыты к кандидатам всех возрастов, сообщает Politeka.

Информацию о доступных вакансиях предоставляет сайт work.ua.

Сеть «Господин Маркет» приглашает администратора магазина на полную занятость. Основные требования – ответственность, внимательность, опыт от одного года. В обязанности входят: оформление изменений, контроль товара, прием и выкладка согласно плану, инвентаризация, организация процессов в зале. Заработная плата - 950 гривен в день, график 4/2 или 3/2, официальное трудоустройство, поддержка профессионального развития.

В компании OKKO открыта вакансия младшего оператора автозаправки. Локация – улица Волгоградская. Позиция подходит для тех, кто готов работать с клиентами, обслуживать технику и поддерживать порядок на территории. Работодатель гарантирует официальное оформление с первого дня, оплату больничных, 24 дня отпуска, медицинское страхование и своевременную зарплату. Работа включает в себя консультации, заправку транспортных средств, базовое обслуживание.

"Мясная Мануфактура" ищет охранника для контроля производственного объекта на улице Вартаняна. Необходимо обеспечивать безопасность, проверять доступ, реагировать на нарушения и сотрудничать с администрацией. Стабильная зарплата – 10 000–11 000 гривен. Опыт работы является преимуществом, но главное дисциплинированность, ответственность и физическая готовность. Компания предлагает комфортные условия, поддержку и возможность роста.

Итак, работа для пенсионеров в Кривом Роге включает в себя административные, охранные и сервисные вакансии с официальными условиями, гибким подходом и стабильным доходом.

