Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області є плановим рішенням, яке зачепило кілька категорій користувачів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області почало діяти з початку червня 2025 року, повідомляє Politeka.

Про це мешканців Вознесенська поінформували на офіційній Instagram-сторінці міської ради.

Рішення щодо зміни розцінок ухвалив виконавчий комітет наприкінці травня. Комунальне підприємство «Водопостачання м. Вознесенська» звернулося до громадян із проханням звернути увагу на оновлені суми та вчасно передавати показники лічильників.

Згідно з оновленням, вартість централізованого водопостачання для мешканців становить 34,89 гривні за кубометр. Послуга з водовідведення обійдеться у 11,06 гривень. Всі ціни наведено з урахуванням податку на додану вартість.

Для бюджетних установ і інших споживачів встановлено окремі тарифи. У цих категорій водопостачання коштує 41,69 грн за кубометр, а відведення – 12,56.

Наголошується, що передача інформації про споживання повинна здійснюватися регулярно, щоб уникнути непорозумінь та запобігти виникненню заборгованості. Це можна зробити кількома зручними способами — телефоном або електронною поштою. У зверненні необхідно вказати адресу, номер особового рахунку, прізвище та точні цифри з приладу обліку.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області є плановим рішенням, яке зачепило кілька категорій користувачів.

До слова, у Миколаєві також фіксують підвищення цін на продукти. Так, рис нині коштує в середньому 70,37 грн за кілограм. У «Metro» його пропонують за 50,70, «Megamarket» — 57,60, «Novus» — 79,99, тоді як «Auchan» встановив найвищу ціну — 93,20. Минулого місяця середній показник становив 71,94 грн, тож на тлі попередніх даних зафіксовано зменшення на 1,25 гривню. У «АТБ» альтернативу — рис «Розумний вибір» — можна знайти за 49,50.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду: в яких містах України люди змушені платити більше.

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Дніпропетровській області: скільки доведеться платити містянам.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху транспорту у Кривому Розі: кого зачеплять зміни