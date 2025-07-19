Загалом подорожчання продуктів у Миколаєві найпомітніше у сегменті круп та товарів із вмістом молочних жирів.

Подорожчання продуктів у Миколаєві дедалі частіше привертає увагу мешканців, які регулярно відстежують коливання цін на базові продукти, передає Politeka.

За інформацією ресурсу «Мінфін», вартість окремих товарів за останні тижні суттєво змінилася, що вже помітно при щоденних закупівлях.

Особливо відчутним стало зростання вартості рису круглого, манної крупи та маргарину. Так, рис нині коштує в середньому 70,37 грн за кілограм. У «Metro» його пропонують за 50,70 грн, «Megamarket» — 57,60, «Novus» — 79,99, тоді як «Auchan» встановив найвищу ціну — 93,20. Минулого місяця середній показник становив 71,94 грн, тож на тлі попередніх даних зафіксовано зменшення на 1,25 гривню. У «АТБ» альтернативу — рис «Розумний вибір» — можна знайти за 49,50.

Ціна манки торгової марки «Хуторок» (800 г) також зросла: з 29,41 до 32,91 гривні. У «Metro» вона продається за 28,83, а у «Novus» — 36,99 грн. Різниця становить близько 3,50. Водночас у «АТБ» манну крупу того ж бренду «Розумний вибір» пропонують за 23,70 кг, що помітно вигідніше на фоні середніх позицій.

Щодо маргарину «Олком Вершковий 72,5%» (200 г), середня ціна зросла з 35,20 до 35,95 гривень. У «Auchan» він коштує 33,90, у «Novus» — 37,99. У «АТБ» є доступний аналог — «Своя Лінія Вершковий особий» (250 г) за 33,90.

Загалом подорожчання продуктів у Миколаєві найпомітніше у сегменті круп та товарів із вмістом молочних жирів. Фінансова ситуація змушує містян частіше обирати бюджетні пропозиції, порівнюючи вартість у різних торговельних мережах.

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